Погоня со стрельбой в Мяделе: Нетрезвый водитель пытался скрыться от милиции на скорости 160 км/ч

Новости Беларуси. Погоней со стрельбой закончилась дежурство для сотрудников Мядельской автоинспекции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вечером в деревне Засвирь патрульные заметили, как со стоянки на дорогу на большой скорости вылетел легковой автомобиль, спровоцировав аварийную ситуацию.

На требования инспекторов остановиться водитель не отреагировал и пустился в бега. Погоню зафиксировал видеорегистратор патрульной машины.

На некоторых участках дороги скорость автомашины нарушителя достигала 160 километров в час.

Чтобы догнать автомобиль, правоохранителям пришлось применить оружие. Машина с двумя пробитыми колесами остановилась уже в Сморгонском районе.

При задержании 29-летний водитель оказал сопротивление.

В салоне находились еще четверо пассажиров. Вся компания вместе с водителем была в подпитии.

Нигде не работая, житель Сморгони в феврале уже задержался за рулем в нетрезвом состоянии и сейчас в отношении него, вероятно, возбудят уголовное дело, а автомобиль конфискуют.