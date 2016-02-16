Водителя с большим уловом задержали под Минском. Откуда рыба - неизвестно

Новости Беларуси. Автолюбителя с большим уловом задержали инспекторы ДПС. Не без трудностей. 37-летний водитель предъявить документы и открыть багажник отказался. Проявляя юридическую подкованность и цитируя целые разделы законов, мужчина вместе с пассажиром пытались избежать досмотра. Но это не помешало сотрудникам ГАИ выполнить свои должностные обязанности.

Во время проверки транспортного средства было выявлено более трех сотен особей рыбы. Объяснить, откуда такой улов, водитель и его пассажир не смогли не только правоохранителям, но и представителям Государственной инспекции охраны животного и растительного мира и следственно-оперативной группе. В результате, в отношении водителя правозащитными органами назначена проверка, результатом которой может стать конфискация автомобиля и возбуждение уголовного дела. Авто доставлено на штрафстоянку. Делом занимается Следственный комитет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.