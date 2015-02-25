Переполох на Красной площади: угонщик на эвакуаторе устроил погоню с полицейскими

Новости России. Ситуация заставила очевидцев понервничать. К счастью, никто из горожан и гостей столицы, находившихся на главной площади, не пострадал.

Средь бела дня на брусчатку на скорости вылетел эвакуатор с желтым минивеном «Мерседес» на борту. Вслед за ней с сиреной промчались полицейские.

Сотрудники полиции, преследуя «Газель», проехали через всю Красную площадь. В итоге водителя задержали и доставили в отделение.

Хулиганом оказался 59-летний житель Воронежской области.

Сначала он утверждал, что эвакуировал автомобиль по заказу диспетчера фирмы, на которую работает. Однако позже выяснилось, что он ни кто иной, как угонщик. Эвакуатор он угнал у своего же приятеля. Они вместе перегоняли минивен из другого региона.

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Неудачному побегу предшествовала погоня. Мужчина не раз игнорировал требование остановится. В конце концов притормозил возле коллектора, бросил машину, а сам нырнул в воду.

Вытащить беглеца из ледяной воды удалось, когда тот уже сильно замерз. Его доставили в больницу. В крови нарушителя обнаружили более двух промилле алкоголя.