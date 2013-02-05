Автомобиль врезался в грузовик с пивом. Груз оказался на проезжей части

Новости Беларуси. На МКАД, по словам водителей, отсутствует понятная система информирования о съездах, а сами развязки провоцируют заторы и мелкие ДТП.

Так, 5 февраля, легковой автомобиль врезался в грузовик, который вез пиво. Удар был такой силы, что у фургона оторвало двери и груз оказался на проезжей части, капот при этом сложился «домиком».

По информации ГАИ, в аварии никто серьезно не пострадал. Причины столкновения выясняются. Пока неизвестно, находился фургон в движении или стоял, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.