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Автомобиль врезался в грузовик с пивом. Груз оказался на проезжей части

05 февраля 2013 11:26
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Новости Беларуси. На МКАД, по словам водителей, отсутствует понятная система информирования о съездах, а сами развязки провоцируют заторы и мелкие ДТП.

Так, 5 февраля, легковой автомобиль врезался в грузовик, который вез пиво. Удар был такой силы, что у фургона оторвало двери и  груз оказался на проезжей части,  капот при этом сложился «домиком».

По информации ГАИ, в аварии никто серьезно не пострадал. Причины столкновения выясняются. Пока неизвестно, находился фургон в движении или стоял, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # авто

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