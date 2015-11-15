Наперегонки с поездом. Минский автолюбитель за 8 часов преодолел 650 км и побывала на 10 вокзалах

Новости Беларуси. Минский автолюбитель решил посоревноваться в скорости с железнодорожным составам. За 8 часов он преодолел расстояние в 650 километров и побывал на 10 вокзалах.

Они побывали в 10 городах, проехали 650 километров. И все это всего за 8 часов. Автолюбитель Дмитрий Волотко «бросил» вызов железнодорожному транспорту. Задачу поставил нелегкую: без нарушения правил дорожного движения обогнать поезд на автомобиле. Обязательное условие – фото на каждом вокзале, где делал остановку «соперник».

Из Орши до Бреста состав «идет» 8 часов 11 минут, команда автолюбителя «справилась» на три минуты раньше. Участники гонки уверяют: создать более «весомое» преимущество было невозможно. Посещение вокзалов практически вдвое удлинило маршрут. К тому же из-за непредвиденных обстоятельств несколько раз приходилось значительно сбрасывать скорость.

Дмитрий Волотко, автолюбитель:

Не могли приехать быстрее – поставили себе условие не нарушать ПДД. В одном из городов мы попали на сопровождение ГАИ, которое сопровождало огромный негабаритный груз, и мы практически полгорода ехали со скорость 25 км в час. И не могли никуда уехать, потому что не было объездной дороги. И таких моментов было несколько, внезапных, которые нельзя рассчитать, понять и объехать.

Единомышленники Дмитрия уверяют: в успешном финише не сомневались с первых минут гонки, а само путешествие называют «вполне комфортным». Говорят, чувствовали себя не хуже пассажиров купейных вагонов.

Ася Поплавская, блогер:

Оставалось время и перекусить, и подремать. У нас в Орше было около часа – мы и подремали, и поели, и кофе попили. Заезжали на заправки, ехали в достаточно спокойном режиме.

В планах у ребят еще одна гонка, но какому виду транспорта команда планирует «бросить вызов» в следующий раз, пока держится в секрете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.