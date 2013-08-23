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На улице Филимонова в Минске автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

23 августа 2013 18:10
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Новости Беларуси. Авария с наездом на пешехода случилась 23 августа на улице Филимонова. Водитель ехала во втором ряду и не заметила переходящую дорогу женщину.

К счастью, пострадавшая жива. Правда, сразу после происшествия она была доставлена в больницу скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Василий Дорожко, инспектор ДПС ОГАИ Первомайского района:
Водитель автомобиля «Тойота», которая совершил наезд, пояснила, что при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу из-за автомобиля, который находился слева, она не увидела пешехода. Водитель пояснила, что она двигалась с допустимой скоростью, примерно около 40 км, так как на данном участке дороги установлено ограничение 40 км/ч.

# Аварии # авто # Василий Дорожко # ДПС ОГАИ Первомайского района # Сбили пешехода на пешеходном переходе

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