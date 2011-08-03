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На трассе Брест – Москва столкнулись три фуры. Один водитель оказался зажат в кабине

03 августа 2011 15:19
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Авария произошла в ночь на третье августа возле деревни Плебанцы Минского района.

Сначала не разминулись МАЗ и «Мерседес». Водители не потерпели и вышли из кабин. В этот самый момент в один из грузовиков влетела еще одна фура с российскими номерами. Дальнобойщик оказался заблокирован в кабине. Выбраться ему помогли спасатели. Потерпевшего доставили в областную больницу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Василий Радишевский, водитель:
Машина стояла, световых сигналов не было. Когда мы заметили эту машину, напарник резко вправо повернул, хотел уйти и боком въехал в прицеп.

Алексей Жуган, начальник отдела автотехнических экспертиз УВД Минской области:
Транспортное средство получило повреждение как в передней части, так и в задней. С места происшествия самостоятельно перемещаться не сможет. Будет оказана помощь в эвакуации.
Третье, замыкающее, транспортное средство получило механические повреждения в передней части. Также с места происшествия будет эвакуировано с помощью других транспортных средств.
По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия будут установлены.

# Аварии # Авария фуры

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