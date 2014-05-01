На СТО в Минске не хотели возвращать владельцу документы на машину. Благодаря СТВ проблема решилась за 10 минут

Женщина тоже самое, что и автомобиль. Требует много внимания, времени и денег, при том что с каждым годом косметический ремонт обходится все дороже. Герой этого сюжета мужчина, но ремонт его автомобиля привлек наше внимание по истине женской непредсказуемостью.

Минчанин Дмитрий Соколов – водитель с 4-летним стажем. Последний год со своим «Крайслером Гранд Вояджером» он не расставался ни на день: на автомобиле ездил как по личным делам, так и по работе. Но к нам мужчина вынужден был добираться на общественном транспорте.

Дмитрий Соколов, предприниматель:

Хочу вернуть свой автомобиль.

2 недели тому назад Дмитрий обнаружил неполадки в своем автомобиле, решил довериться профессионалам. 19 марта мужчина пригнал машину на СТО «Мажор сервис». О чем позже пожалел.

Дмитрий Соколов:

После долгой диагностики мне сказали, что нужно ремонтировать электропроводку. Проблема была в высоких оборотах. Автоматическая коробка передач не переключается, работает на одной передаче. Озвучили стоимость порядка 2 миллионов. Я согласился.

С мастером оговорили, что если конечная стоимость ремонта окажется выше, то он обязательно предупредит об этом Дмитрия. На протяжении трёх дней мужчина приезжал на СТО контролировать работу. По его словам, мастер только отмахивался, говорил, что все нормально и что рассчитываться будут, когда всё соберут.

Дмитрий Соколов:

Машину собрали. Подошел к мастеру, он выставил мне счет — 3, 5 млн. рублей.

Дмитрий пришел в недоумение! Почему его не предупредили, что конечная стоимость ремонта увеличится почти в два раза?

Дмитрий Соколов:

У меня с собой не было этих денег. Было только 2,5 млн. рублей. Я им отдал 2, 5 миллиона, попросил чек. Они мне его не дали. Сказали: принесешь нам еще один миллион, мы вернем тебе документы и выдадим чек. А потом он сказал, что и вовсе может сказать, что я им не платил.

К слову, никакой договор с СТО Дмитрий не заключил. Только после выполненных работ ему вручили бумагу без подписи заказчика. Но Дмитрий – человек добросовестный. Понимал, что мастера все же потратили свое время, ремонтировали его автомобиль, поэтому собирался искать еще один миллион. Для этого на СТО ему разрешили воспользоваться своим автомобилем, но технический паспорт в это время оставался у мастера. На свой страх и риск, без документов, Дмитрий сел за руль автомобиля. Но проехал всего 5 километров от СТО.

Дмитрий Соколов:

Через 5-10 км проблема моя возобновилась. Я приехал к ним опять.

Дмитрий разозлился не на шутку. Получается, автомобиль полностью не починили. За что тогда платить 3,5 миллиона? Начал требовать свою машину. Но автомобиль и технический паспорт ему не хотели отдавать. После очередного отказа Дмитрий написал заявление в милицию.

Дмитрий Соколов:

Оперативник с моего телефона позвонил мастеру, но мастер опять отказался отдавать машину. Спросил, есть ли какой-то договор. Но мастер ответил, что нет.

Но Дмитрий уже не мог больше ждать. Из-за того, что автомобиль не возвращали, предпринимателю на несколько дней пришлось приостановить работу. Поэтому дабы быстрее решить проблему, Дмитрий оставил жалобу на форуме телеканала СТВ. В дело вмешалась наша съемочная группа.

Довольно-таки странные методы работы со своими клиентами. Оформляют заказы без подписи клиентов, вовремя не заключают договоры, чеки не выдают.

Диалог Дмитрия Соколова с мастером СТО:

—Меня сразу предупреждали, что есть вероятность того, что моя проблема не будет решена. Я согласен с тем, что да, проблема не решилась, но проводку сделали, газовое оборудование вынули, — спасибо! Отдайте мне документы — я поеду.

— Берите. Ставьте свою подпись и забирайте.

— То есть мне не надо будет оплачивать еще миллион?

— Не надо будет.

Такой быстрой сменой решения мастера Дмитрий был ошарашен. Он и представить не мог, что вопрос решится буквально за 10 минут и что он уедет уже на своем автомобиле.

Дмитрий Соколов:

Хочу выразить большую благодарность телеканалу СТВ, программе «Добро пожаловаться!» за то, что так быстро решили мою проблему и помогли забрать мои документы. Теперь я могу работать и ездить на авто. И хочу обратиться ко всем автовладельцам: будьте осторожны, заключайте договора сразу, как пригнали машину и оговаривайте сумму сразу и чтобы она была указана в договоре.

Вот уж действительно, опыт - это школа, в которой человек узнает, каким дураком он был раньше.