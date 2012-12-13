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На Минской кольцевой движение перекрыла корова на льду

13 декабря 2012 05:03
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Новости Минска. Ледовая коррида. На Минской кольцевой 12 декабря  днем ловили корову. Ошарашенные водители наблюдали, как за животным по скользкой дороге гонялись несколько человек, в том числе инспекторы ГАИ.

Оказалось, что буренка выпала из грузового МАЗа, который перевозил крупный рогатый скот. Испуганную корову все же удалось поймать и вернуть обратно в грузовик. Водителю, который не убедился в том, что груз надежно закреплен, выписали штраф, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По информации БелТа, размер штрафа составил  0,5 базовой величины (в настоящее время это составляет Br50 тыс.).

# авто # ГАИ

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