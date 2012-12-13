На Минской кольцевой движение перекрыла корова на льду

Новости Минска. Ледовая коррида. На Минской кольцевой 12 декабря днем ловили корову. Ошарашенные водители наблюдали, как за животным по скользкой дороге гонялись несколько человек, в том числе инспекторы ГАИ.

Оказалось, что буренка выпала из грузового МАЗа, который перевозил крупный рогатый скот. Испуганную корову все же удалось поймать и вернуть обратно в грузовик. Водителю, который не убедился в том, что груз надежно закреплен, выписали штраф, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По информации БелТа, размер штрафа составил 0,5 базовой величины (в настоящее время это составляет Br50 тыс.).