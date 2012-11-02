На границе Мексики и США джип с нелегалами застрял на четырехметровом заборе. Препятствие пытались преодолеть с помощью самодельной рампы. После того, как машина буквально повисла на границе двух стран на четырехметровой высоте, а к месту инцидента прибыли пограничники, нелегалы скрылись на территории Мексики.

Подобный способ и ранее использовался перебежчиками. В апреле 2011 года мексиканцам на пикапе удалось по рампе преодолеть забор и въехать на территорию США, но уже там они были задержаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.