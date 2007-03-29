Лось нарушил правила дорожного движения

Внезапное появление лося на дороге стало причиной ДТП в Добрушском районе. В результате аварии погиб гражданин России. ДТП произошло рано утром 29 марта на третьем километре автодороги "Гомель - Кобрин". 45-летний водитель "Жигулей" не справился с управлением после того, как на дорогу выбежала лосиха, и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом "Fiat-Dukato", за рулем которого находился житель Гомельской области. Россиянин погиб на месте. Погибла и лосиха, причем она ожидала потомство. Водитель автомобиля марки "Fiat" с переломом берцовой кости и сотрясением мозга доставлен в Добрушскую районную больницу. На участке, где произошла авария, установлен знак "Осторожно, дикие животные".