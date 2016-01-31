Крупнейшее за историю страны ДТП в Словении: на трассе столкнулись около 70 машин, 4 человека погибли

Новости Словении. Крупнейшее за всю историю страны ДТП произошло в Словении. Четыре человека погибли, около 30 госпитализированы. На одной из оживленных приморских трасс по цепочке столкнулись порядка 70 машин. Полиции потребовалось несколько часов, чтобы достать пострадавших из искореженных авто.

В результате ЧП одна из самых загруженных скоростных магистралей, ведущая на побережье Адриатического моря, была перекрыта на несколько часов. Причиной дорожно-транспортного происшествия стал плотный туман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.