Красно-жёлтый трамвай и маршрутка времён Олимпиады-80. Раритеты минского общественного транспорта собрали в музее

Добро пожаловать на показ раритетной техники! Еще полвека назад некоторые модели разъезжали по столичным улочкам, а сегодня собрались в Музее городского пассажирского транспорта.

Здесь можно изучить эволюцию движения, порулить, пробить талончик и даже побыть диспетчером.

Интерактивный музей удивит новое поколение и согреет воспоминаниями старшее. А началось все в 1892 году, когда по рельсам застучала лошадь.

Денис Бутин, заведующий музеем городского пассажирского транспорта:

Вы видите макет летнего варианта вагона конки с первым минским маршрутом Виленский вокзал –Соборная площадь. Для детей это и какой-то аттракцион, они здесь залезть могут, поиграть и сфотографироваться.

В 1924 году на столичную магистраль вышел автобус. В музее можно зайти в гости к руководителю парка. Печатные машинки, документы, арифмометр – все вещи родом из 60-ых.

Этому кителю скоро исполнится 90 лет. Он – первого минского вагоновожатого Николая Борисова. В то время водитель был сродни космонавту. К слову, трамвай зазвенел в Минске в 1929 году.

Денис Бутин:

РВЗ-6 М2 – символ советской эпохи минского трамвая, красно-жёлтый, всеми узнаваемый.

И чешский трамвай, очень комфортабельный. В своё время два эти трамвая стояли, как памятники стрит-арта, на улице Октябрьской.

В экспозиции под открытым небом 24 «привета из прошлого». Среди них первый белорусский троллейбус МТБ-82Д. Его стали производить в 1948 году в Тушино. А спустя 4 года он начал колесить по маршруту «Вокзал-Круглая площадь». Дизайн в стиле авиации выглядел довольно мило. В салоне вмещалось более 50 пассажиров, правда, штурману было непросто. Ощущения в кабине, почти как в танке. Кстати, по протяженности троллейбусной сети мы – вторые в мире, после москвичей.

Денис Бутин:

Символы советского периода – «Икарусы венгерские», Икарус-260 – настоящая рабочая лошадка, ЛАЗ-695, он был очень тёплым, зимой было очень приятно, ну, и специфический запах, запах бензина потом оставался и на одежде.

Любимая модель режиссёров и рекламщиков. Мультяшный ПАЗ-672 выпускали на Павловском автобусном заводе. В 70-ые он был настоящим хитом.

Среди эксклюзивов – и первая минская маршрутка. РАФ-53 обслуживал иностранных гостей на Олимпиаде-80 и спасал больных, как скорая помощь.

Понастальгировать можно и под крышей музея. Уникальная коллекция ретро-мотоциклов и велосипедов приятно порадует минчан.

Денис Бутин:

Если говорить про наш импровизированный автосалон, то здесь представлен автомобиль ЗАЗ-968, «Запорожец».

В народе его прозвали Чебурашка, он ушастый, потому что охладительные элементы напоминают уши.

Мы планируем разместить знаменитую всем из фильма «Операция «Ы» «моргуновку».

В планах у музея городского пассажирского транспорта – устраивать фотосессии для молодожёнов, проводить квесты и даже запустить автобусный экскурсионный маршрут.