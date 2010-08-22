Искусство филигранного управления фурами демонстрируют водители-международники в Бресте

Жюри оценивает не только навыки вождения и знание правил дорожного движения, но и умение работать с документами.

Гул моторов, пыль столбом и восторженные возгласы зрителей. В столь необычной атмосфере в городе над Бугом водители большегрузов выясняли, кто из них лучший. Всего одиннадцать команд из разных уголков области. За один день им предстоит пройти сразу несколько испытаний: и знания правил дорожного движения проверить, и навыки вождения показать, и грамотную работу с документами продемонстрировать.

Пока это первый — отборочный — тур. Но даже сегодняшние испытания организаторы максимально приблизили к реальностям жизни на дороге. Ведь основная цель подобных состязаний — повышение профессиональных навыков водителей-международников, и, конечно, — популяризация этой нелегкой профессии.

Наталия Высоцкая, начальник управления экономического развития и информационного обеспечения ассоциации БАМАП:

Фигуры, которые представлены на площадке – это их повседневная рабочая обстановка. Их мастерство мы и будем видеть.

Мастерство проходить виражи на авто в 15 тонн и длиной 16,5 метров стоит многого. Поэтому профессиональный водитель сегодня на вес золота. Он и груз доставит вовремя, и с неполадками машины управится. Но перед конкурсными испытаниями даже опытные дальнобойщики волнуются.

Дмитрий Рачко, участник конкурса:

Самый сложный – сбить планочку. А всё остальное, как у нас в жизни: парковка, кольца, маневрирование, змейка.

Всего автопарк брестского региона насчитывает более полутора тысяч автопоездов. Половина из них соответствует высоким европейским стандартам Евро-3, Евро-4, и Евро-5. Машины европейского качества и от водителей требуют европейского уровня. Потому, помимо Бреста, такие отборочные туры пройдут во всех областных центрах республики. А победители получат зеленый свет для участия в республиканском конкурсе.