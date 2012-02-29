Иномарка сбила косулю на проспекте Победителей в Минске. Животное погибло на месте

Новости Беларуси, Минск. Авария произошла рано утром в полукилометре от Минской кольцевой.

Животное выскочило на трассу внезапно и прямо под колеса иномарки. Косуля погибла. Водитель не пострадал, но машине потребуется ремонт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Максюта, исполняющий обязанности начальника отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В результате ДТП косуля от полученных повреждений скончалась на месте. Автомобиль получил механические повреждения, водитель не пострадал.

Такие случаи на территории Минска редки, но, несмотря на это, рекомендуем водителям, приближаясь к лесным массивам, быть предельно внимательными, снизить скорость, чтобы в любой момент была возможность среагировать на изменения дорожной обстановки.