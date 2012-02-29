Прямой эфир

Иномарка сбила косулю на проспекте Победителей в Минске. Животное погибло на месте

29 февраля 2012 13:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси, Минск. Авария произошла рано утром в полукилометре от Минской кольцевой.

Животное выскочило на трассу внезапно и прямо под колеса иномарки. Косуля погибла. Водитель не пострадал, но машине потребуется ремонт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Максюта, исполняющий обязанности начальника отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В результате ДТП косуля от полученных повреждений скончалась на месте. Автомобиль получил механические повреждения, водитель не пострадал.
Такие случаи на территории Минска редки, но, несмотря на это, рекомендуем водителям, приближаясь к лесным массивам, быть предельно внимательными, снизить скорость, чтобы в любой момент была возможность среагировать на изменения дорожной обстановки.

# Аварии # Авария в Минске # ГАИ ГУВД Мингорисполкома

Другие новости рубрики

Все новости
29 февраля 2012 10:51

В Гродно автомобиль снес дорожное ограждение и перевернулся на крышу. Видео аварии

В Бресте таксист не пропустил на перекрестке иномарку. Результат – столкновение 3 автомобилей
29 февраля 2012 06:04

В Бресте таксист не пропустил на перекрестке иномарку. Результат – столкновение 3 автомобилей

27 февраля 2012 07:33

Троллейбус въехал в остановку на улице Кальварийской в Минске. Пострадала беременная женщина