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ГАИ Витебской области начала использовать платежные терминалы для оплаты штрафов с помощью банковских карточек

28 июля 2015 07:06
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Новости Беларуси. ГАИ Витебской области начала использовать платежные терминалы для оплаты штрафов с помощью банковских карточек. Полсотни переносных аппаратов уже используются экипажами дорожно-патрульной службы во всех районах области.

Безналичный платеж прямо на месте могут осуществить не только граждане Беларуси, но и гости из-за рубежа.

Терминал выдает два чека: один – сотруднику ГАИ для отчета, второй – нарушителю. В случае ошибки инспектор может произвести возврат денег на карточку в течение своей рабочей смены. Накануне самые квалифицированные сотрудники прошли обучение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Чепик, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома:
При определенных видах нарушений раньше сотрудник Госавтоинспекции составлял на нарушителя административный протокол. Для этого сам нарушитель являлся на комиссию в отделение ГАИ и оплачивал позже штраф. Сейчас же, при внедрении этих платежей, платежных терминалов, можно данную процедуру значительно упростить, оплатив через банковскую карточку посредством терминала.

# авто # ГАИ # Василий Чепик

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