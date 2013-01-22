ГАИ эвакуирует машины, мешающие уборке снега, на штрафстоянки и соседние улицы

Новости Беларуси. Подснежники среди зимы. Автовладельцы бросают машины под запрещающими знаками и даже на тротуарах. Личный транспорт не только мешает общественному, но особенно, в эти снежные дни, становятся настоящей преградой для снегоуборочной техники. Эвакуировать нельзя оставить. Запятую в этом предложении поставит ГАИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ему под силу свернуть горы — снежные. Владимир Булко уже 10 лет в морозы чистит дороги от белого ковра. Но убирать снег на совесть мешают автомобили у обочин. Многие не сдвинуть с места несколько дней. Приходится искусно маневрировать, чтобы не зацепить иномарку.

Владимир Булко, водитель-машинист:

Приходится объезжать вокруг машин, потому что ставят на ручники, на скорости и эвакуировать нельзя, потому что ломаются машины и потом претензии делают и приходится их объезжать, обчищать и остаются машины под снегом, как говорится, подснежники.

ГАИ со снегом борется штрафом. Инспекторы эвакуируют авто, препятствующие уборке. Если не завелась машина, испугали сложные погодные условия или нет желания ехать на платную стоянку автовладельцы бросают машины под запрещенными знаками, на тротуарах и вдоль обочин.

Владимир Антонов, инспектор ДПС ГАИ Фрунзенского района Минска:

Транспортные средства, которые нарушают правила парковки, то есть стоят в зоне действия дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена», либо нарушают другие пункты правил дорожного движения, доставляются на штрафстоянку. Автомобили, которые не нарушают правил парковки, доставляются на соседнюю улицу. Информация о перестановке и эвакуации транспортных средств сообщается в городской отдел милиции.

На остановке общественного транспорта днем многолюдно. Среди пассажиров целая бригада коммунальщиков. Лопатами раскалывают ледяной покров. За полсмены работники загружают снегом более 35 кузовов грузовиков.

Татьяна Миранович, мастер УП «Ремавтодор Фрунзенского района Минска»:

Много снега выпадает. Но справляемся. Работаем в 3 смены. Убираем, стараемся, чтобы к утру уже не было сильных заносов. Остановки, прилатковую часть, пешеходные переходы расчищаем, чтобы людям к транспорту было хорошо проехать, людям пройти.

Во дворах в зимние шапки укутались многие машины. И здесь эти «подснежники» — главная преграда не только для спецтехники, но и для дворников. Однако для ленивых автомобилистов действует, так называемая, «сезонная акция».

В январе в ЖЭСе №103 на уборку снега вокруг машины на один метр силами службы заключено 15 договоров.

Игорь Клещенок, заместитель директора ЖЭС №103 Минска:

Заключаются договора, 21тысяча 700 рублей за месяц уборки. Обращаются люди, чистим. Машины сверху то мы не чистим, вы сами понимаете, потому что машины дорогие, дворники будут метелкой счищать, лопатой, вы сами понимаете, чистить не будем. Поэтому с машины счистить снег самому надо, а вокруг машины в радиусе 1 метра чистим.

Большинство жителей столицы сами занимаются утренней зарядкой, то есть чисткой территории вокруг своего авто. Благо в ЖЭСе можно взять на пользование необходимый инвентарь. Для этого понадобиться записать лишь свои имя, фамилию и адрес проживания.

Водитель:

Чищу постоянно, живу здесь 22 года. Все же здесь зависит от нас тоже, не обязательно, чтобы и они все время нам услуги такие делали.