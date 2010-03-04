Фото. Без зеркал, без дверей… Что это? ГАЗ-67!

Во время войны эти машины назывались «Иван-Виллис», намек на американский внедорожник. Более известное в народе прозвище - «козел» или «козлик». Этому «козлику» почти 60, а он еще на ходу, а все детали стоят родные. Даже резина. На ней так и написано: сделано в СССР.

Интересно, сможет ли современный автолюбитель управлять таким агрегатом? Чтобы ответить на этот вопрос, мы пригласили в нашу Автошколу ведущего телеканала СТВ Жана Кодебу.

В целом в автомобиле все просто и знакомо: руль, три педали, рычаг переключения передач. А вот самых элементарных опций не предусмотрено. Например, нет стеклоомывателя. А щетка стеклоочистителя – есть. Одна, со стороны водителя. Да и ту двигать надо вручную. Зеркала – о, это вообще отдельная тема.

Жан Кодеба, ведущий телеканала СТВ:

Автомобиль очень прост. Умели раньше делать автомобили. Как говорится, из гайки и куска железа сделали такой вот автомобиль. Зеркал нет, поэтому по городу если ехать, придется выглядывать то влево, то вправо.

Для того чтобы поехать, автомобиль нужно завести. Снимаем его с передачи, берем специальный рычаг, и выходим из машины. Если вы предварительно не подкачались в тренажерном зале, силенок для этого действия вам может не хватить.

Елена Долгополова, журналист программы «Автопанорама»:

Завести этот автомобиль я не смогла…

Завели? Вот теперь можно ехать! Передний привод легким нажатием специальной кнопки на отдельном рычаге превращается в полный. Красота: ни ямы, ни бордюры не страшны! Благо, дорожный просвет позволяет. Но вот болтать будет здорово. Так, что «крепче за баранку держись, шофер». Иначе вывалишься: дверей-то у автомобиля нет.

Теперь о скорости. Штраф за превышение вам уж точно не грозит. Даже за городом.

Жан Кодеба, ведущий телеканала СТВ:

Я бы не отказался покататься на таком автомобиле. Он неплохо выглядит, неплохо сохранился. Люди бы оборачивались на дороге, увидев такой автомобиль в городе. Я разогнал бы его километров до 90 в час. Ну, конечно, с хорошей горы и при попутном ветре.