Две фуры столкнулись под Оршей. Кабину грузовика разорвало на части, водитель погиб

Новости Беларуси. Авария вблизи деревни Обухово Оршанского района произошла вчера вечером. Фуру развернуло поперёк дороги. В этот момент грузовик, который двигался навстречу, врезался прямо в кабину фуры. От кабины практически ничего не осталось. Выжить после такого столкновения у водителя не было шансов.

Причину трагедии ещё предстоит выяснить. Вероятнее всего, водитель не справился с управлением.

Очевидцы в комментарии onliner.by:

На ровном участке дороги фура неожиданно выехала на встречную. Её занесло и развернуло таким образом, что в полосе осталась только кабина. В этот момент навстречу двигался DAF. Он и врезался в кабину, которая после столкновения оторвалась и развалилась. Есть предположение, что водителю Iveco за пару секунд до произошедшего стало плохо. В кабине обнаружили пачку нитроглицерина.

Мокрый снег, прошедший этой ночью, значительно осложнил ситуацию на дорогах. И если в городе аварийная обстановка более-менее спокойная, то на трассах дела обстоят значительно хуже. Из-за мороза снежная каша превратилась в наледь. Это уже привело к нескольким крупным ДТП, в частности, на трассе М1 в Минской области (смотрите видео).