В результате снегопада во Владивостоке менее чем за сутки произошло 350 аварий

Новости России. В российском Владивостоке снегопад привел к транспортному коллапсу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. В российском Владивостоке снегопад привел к транспортному коллапсу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Менее чем за сутки в городе произошло почти три с половиной сотни ДТП. Есть пострадавшие. Пробки во Владивостоке оценивают в 10 баллов.
Водителей просят не пользоваться личным транспортом. Некоторые трассы и вовсе закрыли для проезда.
Запрещен въезд в город большегрузным автомобилям. Из-за большого количества ДТП прокуратура начала проверку соответствующих служб.
Уже известно, что половина снегоуборочной техники не была готова к работе.