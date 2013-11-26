Две фуры столкнулись лоб в лоб на скользкой трассе под Оршей. 1 человек погиб

Новости Беларуси. В Беларусь пришла настоящая зима. Температура опустилась ниже нуля, закружила метель. Если в городе аварийная обстановка более-менее спокойная, то на трассах дела обстоят значительно хуже. Снежная каша ночью превратилась в наледь, и как результат – сразу несколько крупных ДТП. Под Оршей лоб в лоб столкнулись две фуры. От кабины одной из машин практически ничего не осталось. Водитель погиб на месте.

По словам очевидцев, большегруз занесло на скользкой дороге.

Всего же за минувшие сутки в республике произошло свыше сотни аварий. Водители, которые не успели переобуть машины в зимнюю резину с самого утра поспешили на шиномонтаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.