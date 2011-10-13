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Две фуры горели в «Козловичах» - белорусы помогли спасти груз польским дальнобойщикам

13 октября 2011 12:21
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В одной загорелась кабина, в другой — полуприцеп. Груз не пострадал. Однако, водитель «Вольво», гражданин Польши, попал в Брестскую областную больницу с диагнозом отравление продуктами горения и закрытым переломом левого предплечья. Расследование ЧП продолжается.

Две фуры горели в «Козловичах» - белорусы помогли спасти груз польским дальнобойщикам-1

Две фуры горели в «Козловичах» - белорусы помогли спасти груз польским дальнобойщикам-3

Две фуры горели в «Козловичах» - белорусы помогли спасти груз польским дальнобойщикам-5

Сергей Машнов, пресс-секретарь Брестского областного управления МЧС:
Одна из версий — это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования, а точнее не исключено, что пожар возник при использовании в салоне газовой горелки для разогрева пищи.

# Аварии # авто # Фотофакт # Авария фуры

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