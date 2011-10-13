Две фуры горели в «Козловичах» - белорусы помогли спасти груз польским дальнобойщикам

Россияне продают арендованные в Беларуси автомобили в Подмосковье

Принцип аренды автомобилей во всем мире держится по большому счету на честном слове. Ключи в обмен на документы. Вот эту иномарку 37-летний россиянин получил в пользование после того как показал поддельный паспорт и водительские права. И получил право кататься по всей Беларуси.