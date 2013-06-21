Новости Минска. Временные неудобства для автомобилистов. Дорожный ремонт на нечетной стороне проспекта Победителей меняет транспортные маршруты.

С 9 вечера пятницы и до 5 утра понедельника будет закрыто движение на участке от улицы Орловской до Саперов. Общественный транспорт пойдет по измененным маршрутам.

Строительные работы развернутся и на проспекте Независимости – здесь до понедельника будет закрыт участок от улицы Ленина до Энгельса. Водителям стоит учитывать это при выборе маршрута, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.