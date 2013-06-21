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Дорожный ремонт на нечетной стороне проспекта Победителей меняет транспортные маршруты

21 июня 2013 18:38
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Новости Минска. Временные неудобства для автомобилистов. Дорожный ремонт на нечетной стороне проспекта Победителей меняет транспортные маршруты.

С 9 вечера пятницы и до 5 утра понедельника будет закрыто движение  на участке от улицы Орловской до Саперов. Общественный транспорт пойдет по измененным маршрутам.

Строительные работы развернутся и на проспекте Независимости – здесь до понедельника будет закрыт участок от улицы Ленина до Энгельса. Водителям стоит учитывать это при выборе маршрута, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Работа транспорта в Минске # авто

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