День города: на каких улицах в Минске будет запрещено и ограничено движение транспорта

Новости Беларуси. На прогулку в центр города 13 сентября лучше отправиться пешком. С 21.00 пятницы и до окончания праздничных мероприятий в субботу будет запрещен въезд на площадь Свободы и Канатный переулок. Не пропустят на автомобиле ко Дворцу спорта, Студенческой деревне и к гостинице «Планета» от улицы Мельникайте.

Ограничения затронут и жителей Фрунзенского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В субботу с 12.00 до 15.00 будет ограничено движение по улице Притыцкого от проспекта Пушкина до улицы Жудро. На этом участке пройдет велопробег.

Кроме того, с 15 сентября автобус № 65 станет «театральным». Трассу маршрута продлят до оперного театра.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАУ ГУВД мингорисполкома:

Мы предупреждает водителей, что неправильно припаркованные автомобили в местах проведения массовых мероприятий будут эвакуированы. В этот день мы советуем воспользоваться общественным транспортом, тем более что его составы будут значительно увеличены. А если все-таки водители будут использовать личные автомобили, то обязательно соблюдать правила дорожного движения и не омрачать праздничного настроения ни себе, ни другим участникам дорожного движения.