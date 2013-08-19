Что должно быть в багажнике любого автомобиля

Юлия Крепчук, корреспондент:

Любой автолюбитель знает, что в автомобиле должна обязательно быть аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки. Стоит проверить содержимое аптечки и убрать все лекарства, срок годности которых уже давно истек. Но это далеко не все, что вам понадобится на дороге.

В багажнике женского автомобиля, как, впрочем, и в дамской сумочке, – космос, который подчиняется только своим законам. Он постепенно заполняется ненужными вещами, и в результате совсем непросто найти то, что ищешь. А если вы собираетесь в дорогу на автомобиле, то лучше взять с собой только самое необходимое.

Ирина Войтенко, автолюбительница:

Что порекомендую взять с собой в дальнюю поездку? Самое главное, конечно же, чемодан, где сгружены все мамины, папины вещи. Отдельно детский чемоданчик у нас присутствует. И удобная дорожная сумочка, непромокаемая. Сюда можно сгрузить косметику.

Также, чтобы удобно было ехать за рулем, припасены у меня очень удобные кроссовки.

И, естественно, коляска, чтобы перевозить ребенка из кафешки в кафешку.

В салоне большинства женских автомобилей вы без труда найдете модные журналы, термальную воду и влажные салфетки. Отправиться в дальнюю поездку без милых сердцу предметов женщина просто не в состоянии. А вот мужчины гораздо более прагматичны.

Денис Богданович, специалист по продаже автомобилей:

Что еще необходимо иметь в багажнике на дороге? В багажном отделении автомобиля необходимо иметь полноразмерное запасное колесо и инструмент для замены колеса (домкрат и баллонный ключ). А если нет колеса, то приходится вызывать эвакуатор, что, естественно, может обойтись довольно дорого. Можно тормозить попутные автомобили с просьбой о помощи.

Справятся ли девушки с заменой колеса? Я думаю, что если девушка, например, имеет хорошую физическую подготовку или является членом женской сборной по борьбе, может быть, справится с заменой колеса. Но обычно наши хрупкие дамы не могут даже вытащить колесо из багажника, потому что, например, полноразмерное запасное колесо в данном автомобиле весит около 30 кг. Я думаю, девушке в любом случае лучше иметь хорошую физическую форму. Это в любом случае пригодится. Но если говорить о замене колеса, то лучше воспользоваться помощью проезжающих автолюбителей, более крепких автолюбителей.

Еще один частый «форс-мажор» на дороге – отсутствие бензина. Ближайшая АЗС может оказаться на ремонте, да и навигатор с маршрутом может подвести. Путешественники со стажем рекомендуют возить с собой в багажнике канистру с топливом, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Юлия Крепчук, корреспондент:

К любой поездке лучше готовится заранее. И здесь принцип «чем больше, тем лучше» очень уместен, особенно на наших дорогах.