Более 10 человек, в том числе две белоруски, пострадали в страшной аварии в Крыму

Новости Украины. В Крыму произошло крупное ДТП с участием белорусов. Недалеко от Феодосии столкнулись четыре автомобиля: два легковых, грузовик и экскурсионный автобус, в котором находилось 16 человек.

По предварительной информации, у грузовика во время движения по крутому спуску отказали тормоза. Водитель направил машину на встречную полосу, повредив при этом несколько автомобилей, а затем опрокинулся.

В результате аварии пострадали более 10 человек. Среди них – двое белорусов. Это жительницы города Бреста. Они госпитализированы. Состояние пострадавших уточняется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Ковтун, инспектор сектора профилактической работы управления ГАИ главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым:

В 7.40 произошло столкновение автомашины «ГАЗ-33» и автобуса «Мерседес Спринтер». В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса. Они направлены в больницу. Сотрясение головного мозга, закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы, ссадины.