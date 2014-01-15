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Беларусь избавится от серых схем поставок автомобилей

15 января 2014 13:12
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Новости Беларуси. Беларусь избавится от серых схем поставок автомобилей. Соответствующий указ подписал глава государства. Документ принят в целях противодействия возможности уклонения иностранных физлиц от уплаты таможенных пошлин, налогов при неоднократном ввозе транспортных средств на территорию Таможенного союза. 

Указ в первую очередь касается граждан, не имеющих постоянного места жительства Беларуси, России или Казахстане. Теперь, если они доставили на территорию этих стран более двух машин в режиме временного ввоза для личного пользования, то им необходимо предоставить в таможенный орган обеспечение уплаты пошлин и налогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# авто # Автозаконодательство

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