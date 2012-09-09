Авария под Брестом. Пятеро молодых людей погибли, водитель в реанимации

Новости Беларуси. Трагедия произошла вчера, 8 сентября около в 22.40: на втором километре трассы Песчатка – Каменец – Шерешево автомобиль BMW, в котором находилось шесть человек, вылетел в кювет и несколько раз перевернулся.

Пятеро пассажиров, находившихся в автомобиле, погибли. Четверых из них выбросило из машины. Девушку из салона автомобили спасатели извлекли с помощью специальных инструментов. В больнице девушка скончалась.



По словам Натальи Сахарчук, начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ Брестской области, по предварительным данным на новой трассе «Обход нацпарка «Беловежская пуща» водитель не справился с управлением, сообщает ctv.by со ссылкой на onliner.by.

Наталья Сахарчук, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ Брестской области:

За рулем BMW находился молодой человек 1988 г. р. В машине кроме него находилось пятеро пассажиров: две девушки 16 и 17 лет, два парня 1988 и 1987 г. р., личность третьего молодого человека пока не установлена. Все они – жители города Высокое и близлежащих деревень. Около 22:40 они проезжали второй километр дороги Р-98, когда водитель потерял контроль над машиной. По предварительным данным, он неправильно выбрал скорость движения и на закруглении дороги не справился с управлением. Автомобиль вылетел в правый по ходу движения кювет и несколько раз перевернулся, в итоге остановившись на боку.

Водитель автомобиля с черепно-мозговой травой, ушибленной травмой живота и внутрибрюшным кровотечением находился в реанимации. Выжил он благодаря тому, что был пристегнут ремнем безопасности. По информации правоохранительных органов, водитель находился за рулём в трезвом состоянии.

Наталья Сахарчук, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ Брестской области:

В итоге в этой страшной аварии выжил только водитель, который, как доподлинно установлено, был пристегнут ремнем безопасности и находился в трезвом состоянии. Сейчас он в больнице, пока нет сведений, откуда и зачем направлялись молодые люди. Ведется дальнейшее разбирательство.

Водителя BMW ожидает уголовное наказание. В соответствии с ч.3. ст.317 УК РБ «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» – до семи лет лишения свободы.