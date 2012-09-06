Голодные бедные минчане на личных автомобилях ехали через весь город, чтобы получить кусок бесплатного торта в Новинках

По случаю открытия нового гипермаркета в поселке Новинки испекли 500-килограммовый торт, кусочки которого 5 сентября раздавали всем желающим. Акция притянула автомобилистов, возле лотков с тортом была огромная очередь.

У корреспондента TUT.BY путь от площади Победы до поселка Новинки на 18-м автобусе занял больше часа.

TUT.BY:

Люди постоянно скандалили, чуть ли не стояли на головах друг у друга, автобус на протяжении улицы Червякова и Долгиновского тракта каждые полминуты стоял в пробке. Виной всему - автомобилисты, массово направившиеся в Новинки за кусочком бесплатного торта на личном транспорте.

В поселке творился транспортный ад из автомобилей, массово припаркованных на узких улицах и на единственной остановке общественного транспорта у нового гипермаркета.

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Уехать из Новинок после завершения праздника оказалось еще сложнее. Все тот же 18-й автобус ходил максимум раз в полчаса. Причем наиболее хитрые любители бесплатного торта штурмовали его еще на предпоследней остановке маршрута, ехали до конечной по кругу и тем, кто ждал транспорт непосредственно у самого гипермаркета, сесть в него было уже абсолютно нереально.

Кстати, наиболее интеллигентная часть гостей праздника предпочла купить торт в магазине.

Фото. TUT.BY