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Аварии в Минске. На перекрестке Жудро - Матусевича водители не поделили светофор, на МКАДе не учли скоростной режим

20 августа 2014 19:27
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Новости Беларуси. Фрунзенский район рулит. Сразу несколько аварий попали 20 августа во внимание зевак и автоинспекторов в этом уголке столицы. На перекрестке улицы Жудро и Матусевича водитель иномарки проехал на запрещающий сигнал светофора. Проскочить не удалось. В результате – столкновение с другим авто и имущественный ущерб. В аварии никто не пострадал.   

А вот на Минской кольцевой автодороге в паровозик выстроились сразу 6 автомобилей. Образовалась внушительная пробка. Спровоцировала такую сложную ситуацию мелкая авария с двумя участниками, которая случилась из-за элементарного несоблюдения скоростного режима. К счастью, и здесь обошлось без пострадавших, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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