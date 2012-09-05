28-летний байкер погиб при столкновении с милицейской машиной в Минске

Новости Беларуси. Трагедия произошла глубокой ночью на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка. 28-летний мотоциклист врезался в милицейский автомобиль. От удара байкер погиб на месте. Очевидцы ДТП утверждают, что столкновение было настолько сильным, что от удара автомобиль МВД развернуло на 180 градусов.



По информации Следственного комитета, автомобиль МВД двигался без включенных сигнальных маячков: сотрудники милиции осуществляли патрулирование. В момент ДТП светофоры на перекрестке работали в режиме желтого мигания. По факту происшествия ведется следствие, назначен ряд экспертиз, которые установят причину аварии. По словам очевидцев, скорость мотоцикла была превышена и составляла более 100 км/ч, сообщает ctv.by со ссылкой на onliner.by.

Александр Герасимов, официальный представитель Следственного комитета по г. Минску:

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК «Нарушение ПДД и или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Официальная версия такова: около 00:50, специальный автомобиль службы охраны Первомайского РОВД двигался по ул. Макаенка, совершал поворот налево, на пр. Независимости. Машина выехала на перекресток, где в нее врезался мотоцикл Honda CBR 1000R. В результате аварии мотоциклист погиб на месте, а два сотрудника милиции с травмами различной степени были доставлены в медучреждения – городскую больницу скорой помощи и госпиталь МВД. Врачи оценивают состояние здоровья обоих пострадавших как стабильное.

За последние две недели это второе ДТП с участием милицейского автомобиля. Преследование пьяного нарушителя по ночному Минску закончилось трагедией. Милицейский автомобиль врезался в столб, оба инспектора получили серьезные травмы, одному из них ампутировали ногу.