22-летний пьяный минчанин разбил 8 автомобилей

Новости Беларуси. В одном из столичных дворов пьяный дебошир устроил настоящий погром. Чем-то не понравились ему припаркованные автомобили. Мужчина попинал их ногами, а на одном из них даже попрыгал. Итогом похождений стало 8 повреждённых авто.

В милицию о дебошире сообщил очевидец. Он же описал и приметы хулигана. Злоумышленника задержали в соседнем дворе. Им оказался 22-летний ранее судимый минчанин. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы и возмещение ущерба владельцам поврежденных авто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Обозная, пресс-офицер Центрального РУВД:

Сообщение об этом поступило в милицию в ночное время. Для проверки информации на место происшествия был направлен наряд. Милиционеров встретил мужчина, который рассказал, что около половины четвертого ночи он вышел на балкон и увидел, как молодой человек, проходя мимо припаркованных машин, наносит по ним удары ногой. Кроме того, он запрыгнул на капот одного из автомобилей. Мужчина также описал приметы хулигана и показал, в какую сторону тот ушел.

Хулиган и не собирался скрываться, очевидно, степень алкогольного опьянения была слишком сильной. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили его во дворе соседнего дома. Как сообщили в РУВД, накануне минчанин неподалеку распивал со знакомыми спиртные напитки.

Напомним, шокирующее преступление произошло на днях в Витебске. Пьяный рецидивист средь бела дня в трамвае набросился с ножом на 12-летнего мальчика. Пьяного дебошира задержали и передали правоохранителям. Как оказалось, мужчина – с солидным тюремным стажем. Рецидивист неоднократно судим по разным статьям и не понаслышке знает, что значит жить за колючей проволокой. Ему уже предъявили обвинение за особо злостное хулиганство (смотрите видео).