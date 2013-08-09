2 пешехода-нарушителя были сбиты на разных улицах Минска 9 августа. Пенсионерка госпитализирована, мужчина – в коме

Новости Беларуси. 9 августа днем на улице Куйбышева под колеса иномарки угодил пешеход. Как утверждают очевидцы, 80-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте. Водитель «Хонды», ехавший в первом ряду, не сумел вовремя затормозить. С ушибами и черепно-мозговой травмой пенсионерку доставили в больницу.

Похожее ДТП произошло накануне на Логойском тракте. Мужчина перебегал дорогу на красный свет, хотя рядом есть подземный переход. С переломами обеих ног и тяжелой черепно-мозговой травмой он госпитализирован. Сейчас мужчина в коме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Деркач, государственный инспектор ОГАИ Советского района:

На улице Куйбышева произошел наезд на пожилую женщину. Наезд произошел в районе остановочного пункта. Автомашина двигалась по первой полосе движения с минимальной скоростью, около 10-15 км/ч. Со слов очевидцев происшествия, женщина вышла на проезжую часть неожиданно, когда до транспортного средства оставалось около 5 метров.