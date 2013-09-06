10-летнего школьника на пешеходном переходе в Бресте сбил Volkswagen

Новости Беларуси. После уроков в школе мальчик шёл домой. По словам водителя Volkswagen Golf, школьник выбежал прямо под колеса.

Наталья Касьяник, старший инспектор УГАИ УВД Брестского облисполкома (в интервью AUTO.TUT.BY):

5 сентября в 13.30 на бульваре Космонавтов 74-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf, двигаясь со стороны проспекта Машерова в направлении улицы Гоголя, сбил в третьей полосе 10-летнего мальчика, ученика 4-ого класса одной из брестских школ.



Ребёнок с переломом костей правой голени и ссадинами доставлен в больницу.



Всё чаще в ленте новостей появляются заголовки: «Ребёнок погиб под колёсами авто», «Школьника сбили прямо на пешеходном переходе». 5-летний ребёнок во дворе дома в Логойске погиб под колёсами Renault в июне этого года. В ноябре в Борисове 22-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на 8-летнюю девочку, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода. Остановить детскую смертность на дорогах никакими штрафами или предупреждениями, уверены сотрудники ГАИ, не возможно. Водитель должен сам осознать всю опасность нарушения правил дорожного движения (смотрите видео).