В Минске на расчистке дворов задействовано около 1,5 тысячи работников ЖЭУ

Белорусский февраль – это настоящее раздолье для любителей зимних видов спорта. Вместе с тем, каждый день погода подбрасывает и дополнительную работу коммунальным службам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На уборке снега в Минске сейчас задействовано около полутора тысяч работников ЖЭУ. Они расчищают сугробы во дворах и на придворовых территориях, чтобы обеспечить свободный проезд для машин и комфортный проход для пешеходов.

Надежда Филипчик, начальник службы № 43 ЖЭУ № 9 Фрунзенского района Минска:

Рабочий день рабочих по комплексной уборке начинается с 7 часов. Но когда снегопады, они выходят намного раньше. Это может быть и в 5 часов, и в 6. То есть, мы корректируем рабочее время и убираем территорию от снега.

Еще один участок работы – крыши домов. Накануне от снежных шапок и наледи очищены 100 кровель. Сегодня в планах привести в порядок еще около 50-ти.