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Весной подорожает всё. Тимошенко предупредила украинцев о скором росте цен

14 января 2022 18:54
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Новости Беларуси. Весной подорожает все. О скором росте цен украинцев предупредила Юлия Тимошенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Весной подорожает всё. Тимошенко предупредила украинцев о скором росте цен-1

Уже за 2021 год цены на промышленную продукцию в стране увеличились примерно на 60 %. Такого жители желто-синей не видели 25 лет. Фактически это реальный показатель инфляции, которая через пару месяцев приведет к подорожанию всего. Тогда, как на войне, не останется семьи, которую не коснется эта проблема. Впрочем, экономить украинцы вынуждены уже сегодня.  

# Экономический кризис # Юлия Тимошенко # Фотофакт

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