Весной подорожает всё. Тимошенко предупредила украинцев о скором росте цен

Уже за 2021 год цены на промышленную продукцию в стране увеличились примерно на 60 %. Такого жители желто-синей не видели 25 лет. Фактически это реальный показатель инфляции, которая через пару месяцев приведет к подорожанию всего. Тогда, как на войне, не останется семьи, которую не коснется эта проблема. Впрочем, экономить украинцы вынуждены уже сегодня.