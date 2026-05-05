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В Минске прошел фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатский конверт – 2026»

05 мая 2026 18:24
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Минск превратился в главную творческую сцену страны. В Национальном центре художественного творчества детей и молодежи прошел фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатский конверт – 2026». Сюда съехались самые талантливые исполнители со всех регионов страны, чтобы через песню выразить уважение к подвигу поколения победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошел фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатский конверт – 2026»-2

Участники продемонстрировали свои вокальные навыки, исполняя песни военных лет, современные композиции о Великой Отечественной войне, армии и флоте, в том числе авторские произведения. Всего в финале было представлено 55 номеров.

Профессиональное жюри оценивало художественный образ, сценическую культуру, вокальные данные и чистоту интонации. Победители национального тура отправятся в Москву на международный финал, который состоится в июне. Всего на конкурс поступило около 500 заявок.

В Минске прошел фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатский конверт – 2026»-4

Глеб Малейкович, участник Национального фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт-2026»:
В этом конкурсе мы участвуем впервые. В этом году нам выпала возможность представлять Гродненскую область.

Александр Журович, участник Национального фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт-2026»:
Мы долго готовились, работали над аранжировкой. И я надеюсь, что это будет хороший праздник и дань памяти нашим дедам и прадедам, которые добыли победу. 

В Минске прошел фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатский конверт – 2026»-6

Владимир Павловский, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Данный конкурс проводится ежегодно. Мы до нашего национального финала провели отборочные этапы конкурса. Будто он творческий, но молодежь хочет донести, в том числе, общественности, что мы помним этот величайший подвиг и что мы его никогда не забудем и будем дальше передавать будущим поколениям.

Также для гостей развернули интерактивную выставку проектов БРСМ, фотовыставку «Беларусь: до и после» и авторский проект «Хлеб войны» с дегустацией военного хлеба.

# День Победы # БРСМ # Владимир Павловский # Молодежь Беларуси

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