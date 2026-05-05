В Минске прошел фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатский конверт – 2026»

Минск превратился в главную творческую сцену страны. В Национальном центре художественного творчества детей и молодежи прошел фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатский конверт – 2026». Сюда съехались самые талантливые исполнители со всех регионов страны, чтобы через песню выразить уважение к подвигу поколения победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники продемонстрировали свои вокальные навыки, исполняя песни военных лет, современные композиции о Великой Отечественной войне, армии и флоте, в том числе авторские произведения. Всего в финале было представлено 55 номеров. Профессиональное жюри оценивало художественный образ, сценическую культуру, вокальные данные и чистоту интонации. Победители национального тура отправятся в Москву на международный финал, который состоится в июне. Всего на конкурс поступило около 500 заявок.

Глеб Малейкович, участник Национального фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт-2026»:

В этом конкурсе мы участвуем впервые. В этом году нам выпала возможность представлять Гродненскую область. Александр Журович, участник Национального фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт-2026»:

Мы долго готовились, работали над аранжировкой. И я надеюсь, что это будет хороший праздник и дань памяти нашим дедам и прадедам, которые добыли победу.