От мини‑футбола до сплавов на байдарках! В урочище Дубы стартовал фестиваль «Олимпия‑2026»

Палаточный лагерь собрал команды работающей молодежи – от специалистов министерств до активистов промышленных предприятий. Участники защищают креативные концепции своих компаний и соревнуются в спортивных дисциплинах – от мини‑футбола до сплавов на байдарках.

Дарья Чепелевич, главный специалист Минского городского комитета Белорусского республиканского союза молодежи: Мы, на самом деле, не первый раз. Я лично в четвертый раз, Лешка в третий раз. И атмосфера просто впечатляет. Потому что всегда здорово выехать с единомышленниками в такую атмосферу, где вокруг природа, лес, ты постоянно на природе находишься, ты живешь в этих походных условиях, ты готовишь еду на костре, ты общаешься, сидишь у костра вечером, поешь песни, сближаешься. Это суперклассная атмосфера, и я вообще не понимаю людей, которые могут не хотеть сюда приехать.

Владимир Павловский, первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи:

Новшество, конечно же, – это «Мисс Олимпия». Да, то есть впервые мы будем проводить вот такого рода конкурс на поляне, где есть у нас 16 команд, которые представят своих лучших девчонок, которые будут также состязаться уже непосредственно на сцене.

Фестиваль посвящен Году белорусской женщины и проходит под слоганом «Белорусская женщина: от земли до орбиты». Мероприятие традиционно организуют каждое лето с 2004 года.