Лукашенко о приговоре Коновалову и Ковалёву: Я приму решение в ближайшее время

Во время рабочей поездки в Ивацевичский район Брестской области Александр Лукашенко посетил ряд предприятий и ответил на вопросы журналистов.

Один из вопросов касался приговора, вынесенного накануне Коновалову и Ковалёву. Президента спросили, может ли он их помиловать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Вы ножом по сердцу режете. Для меня, я уже как-то говорил об этом раньше, самое тяжёлое, что бывает в президентской жизни, — это когда на стол тебе кладут указ, где суд принял решение об исключительной мере наказания. Обратился приговорённый к тебе, не обратился — всё равно я должен подписать указ, подтвердить решение суда. Или же, если он обратился за помилованием, я должен рассмотреть эти документы. Это самое тяжёлое, что может быть в работе президента, по крайней мере, у меня. Думаю, что и у других президентов в странах, где эта мера наказания используется. Вот в ближайшее время мне придётся принимать это решение.

Я уже об этом думал после вынесения приговора и я почему-то не сомневался, что суд придёт к такому мнению. Потому что, во-первых, то, что произошло — это аномально для Беларуси. Это недопустимо, во-вторых. В третьих, погибли люди. В-четвёртых, вот так внаглую — вы видели, как он вёл себя на допросах, уже показали, после суда можно эти материалы показывать — он вёл себя на допросах. Он старался убить большее количество людей. И вот когда это всё складываешь…

С другой стороны, конечно, их родители, которые переживают, часть общества, которая вдруг стала на их защиту. И вот начинаешь взвешивать. Я приму решение в ближайшее время и обязательно вас проинформирую, хотя это тяжёлое для меня решение по этим двум — не знаю, людям, людьми их назвать или как. Но вами не забыто то, что было, а мною тем более.