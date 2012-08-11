В минском метро пассажиры чуть ли не ежедневно роняют на рельсы телефоны и обувь

Новости Беларуси. В минском метро ежегодно внедряются самые современные меры безопасности. В этом году в подземке создана собственная служба охраны, поставили 300 дополнительных видеокамер на платформах и в переходах, а скоро всевидящее око появится и в вагонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эту комнату на станциях Октябрьская-Купаловская приглашают не всех. Выбирают пассажиров по принципу большого баула.

Зона досмотра работает здесь почти полгода. В день проверяют примерно от 70 до 250 крупногабаритных сумок. Занимает процедура меньше минуты. Багаж отправляют в краткосрочное путешествие на сканер. И на мониторе через секунду обозревают внутренности. Кстати, подобные коридоры обустроят и на трех новых станциях, которые должны открыться в этом году.

В сети контролеров попадает всякое: от травматических до пистолетов-зажигалок. А недавно задержали химическую мини-лабораторию.

Ирина Кот, инспектор участка досмотра КУП «Минский метрополитен»:

Два молодых человека стояли у парапета. Как только мы пригласили одного на досмотр, второй убежал. Мы провели досмотр и в сумке обнаружили химическую лабораторию для изготовления наркотиков.

На одной станции размещено до 32 камер. У монитора всегда есть дежурный.

Клавдия Николаенко, дежурная по станции:

Видим все. Часто телефоны падают, босоножки, сланцы. В день по одному так точно. Тогда мы берем изолирующие клещи, перчатки и идём доставать.

Вообще в минском метро размещено почти 900 камер, причем 300 поставили в этом году. Вскоре всевидящее око проберется и вагоны. По 4 камеры на каждый. Информация будет поступать в ситуационный центр. Еще из новинок — локализатор взрыва.

Ростислав Юреня, начальник КУП «Минский метрополитен»:

Локализатор взрыва – это своего рода контейнер, в который помещается неопознанный предмет или сумка до выяснения того, что там находится.

В программе безопасности метро 15 пунктов. Это и экстренная связь пассажиров с охраной, и дистанционные двери, как в Москве и Санкт-Петербурге, и чип-замки, чтобы диггеры не проникали.