Суриков, посол России в Беларуси: В случае особых преступлений против людей и общества должна быть смертная казнь

Свое отношение к приговору суда высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Александр Суриков.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:

Вы спросите людей на улице – вам все ответят. Сразу же. Белорусское и российское общество, если провести нормальный опрос, скажет, что в случае особых преступлений против людей и общества должна быть смертная казнь. И это будет большинство общества. Эти люди думают, когда совершают такие вещи? Поставить бы их самих перед вопросами гибели или похорон своих родственников. Что бы они сказали?

На всякие такие совершенно жестокие вещи по отношению к людям должен быть адекватный ответ. И нам демократическая Америка в этом тоже пример дает.

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