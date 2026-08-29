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Общественно-политический марафон «17 граней единства» прошел в райцентре Мосты

29 августа 2026 17:37
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Общественно-политический марафон «17 граней единства» в преддверии Дня народного единства заглядывает в различные населенные пункты нашей страны. 4 года назад масштабная акция стартовала по инициативе общественной организации «Белая Русь» и за это время уже побывала в более полусотни больших и малых городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С помощью спортивных праздников, культурных и семейных мероприятий организаторы наглядно отвечают на вопрос: что объединяет белорусов, как нацию. Сегодня марафон побывал в 4 регионах страны.

Как его встретили в райцентре Мосты, расскажет Галина Буро.

17 граней единства – общественно-политический марафон приняли Мосты в рамках празднования Дня города. На стадионе «Неман» дали старт семейным соревнованиям. Энергия единства объединила родителей и детей.  

Общественно-политический марафон «17 граней единства» прошел в райцентре Мосты-2

Семьям предстояло преодолеть – символично – 17 станций, на каждой выполнить задание – от  прыжков в мешках до ведения теннисных мячиков клюшкой. Учитывалась скорость и взаимовыручка команд. Ведь в этом и смысл праздника – с помощью спорта сплотить родных людей. Когда семьи крепкие, тогда и страна сильная.  

Подробнее в видео.

# Спортивный праздник

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