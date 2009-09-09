Всемирный день красоты

Первый в истории конкурс красавиц был организован в Бельгии еще в 1888 году.

Но тогда публика могла увидеть лишь фотографии 350 претенденток.

Первый конкурс «Мисс мира» прошел в Лондоне в 1951 году. В СССР красавиц впервые выбирали в Москве в 1988-м. Тогда же - и в Беларуси. Титул «Мисс Минск-88» завоевала Анжелика Ялинская.

Сегодня такие конкурсы в районных и областных городах страны — уже традиционны. Но самый грандиозный праздник - национальный конкурс «Мисс Беларусь», участницы которого имеют возможность побороться за мировые титулы.

Завтра в столице - финал конкурса «Мисс Минск». Это впечатляющее шоу подготовила наша телекомпания вместе с Национальной школой красоты и Мингорисполкомом.