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Всемирный день красоты

09 сентября 2009 13:43
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Первый в истории конкурс красавиц был организован в Бельгии еще в 1888 году.

Но тогда публика могла увидеть лишь фотографии 350 претенденток.

Первый конкурс «Мисс мира» прошел в Лондоне в 1951 году. В СССР красавиц впервые выбирали в Москве в 1988-м. Тогда же - и в Беларуси. Титул «Мисс Минск-88» завоевала Анжелика Ялинская.

Сегодня такие конкурсы в районных и областных городах страны — уже традиционны. Но самый грандиозный праздник - национальный конкурс «Мисс Беларусь», участницы которого имеют возможность побороться за мировые титулы.

Завтра в столице - финал конкурса «Мисс Минск». Это впечатляющее шоу подготовила наша телекомпания вместе с Национальной школой красоты и Мингорисполкомом.

# общество # Спецпроект СТВ - Мисс Минск 2009

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