Поиск самой красивой минчанки продолжается

Ещё один отборочный кастинг конкурса «Мисс-Минск» прошёл в Национальной школе красоты.

Претендентки радуют жюри не только красотой, но и удивляют собственными творческими проектами. В нынешнем году организаторы решили отойти от модельных параметров. Во-первых, расширили возрастные границы. Бороться за победу могут минчанки до тридцати лет. И, во-вторых, намного больше внимания уделили способностям и талантам.

У тех, кто пока не попытал счастья на кастинге, такая возможность ещё будет. Жюри, в составе которого – профессионалы модельного бизнеса Беларуси и известные люди столицы, продолжит отбирать финалисток 25, 27 и 30 августа.

Главную столичную красавицу определят накануне дня города – 10 сентября. Наши журналисты представят зрителям дневники кастингов, в которых расскажут об их закулисной стороне. Телеверсия финала конкурса – на канале СТВ 12 сентября.