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Иван Айтплатов о кастинге «Мисс Минск-2009»

23 августа 2009 17:25
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Известный белорусский модельер отметил, что хотел бы видеть на конкурсе не только красивых, но и интеллектуально развитых минчанок.
# общество # Спецпроект СТВ - Мисс Минск 2009

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