Иван Айтплатов о кастинге «Мисс Минск-2009»

Церемония перезахоронения останков представителей древнего княжеского рода состоится в начале сентября.
По данным на 1 июля текущего года, среди регионов республики больше всего долгожителей насчитывалось в Гродненской области (152 человека в возрасте старше 100 лет).
Напомним, что в результате столкновения на танкере возник пожар. Девять членов экипажа пропали без вести. Из-за столкновения корабль сильно накренился и начал тонуть.
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