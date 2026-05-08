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Роберт Фицо примет участие в праздновании Дня Победы в Москве

08 мая 2026 08:29
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Премьер-министр Словакии наперекор Брюсселю принял решение праздновать День Победы в Москве. Политик подтвердил свое участие в масштабном мероприятии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роберт Фицо примет участие в праздновании Дня Победы в Москве-2

Однако, не обошлось без недружественных шагов самих же европартнеров. Так, республики Прибалтики и Польша отказали главе кабмина Словакии в воздушном коридоре, в надежде что тот не сможет вылететь в Россию. Но Фицо проложил собственный маршрут, получив разрешение на полет от чехов, немцев, шведов и финнов. Известно, что в мероприятиях 9 Мая в Москве помимо Александра Лукашенко, примут участие президент Лаоса, верховный правитель Малайзии, а также лидеры Абхазии, Южной Осетии и руководство Сербии. 

# Словакия

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