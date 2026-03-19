Словакия повысила цены на дизель и бензин для авто с иностранными номерами

Словакия нашла способ борьбы с так называемым топливным туризмом. Явление возникло из-за нефтяного кризиса, который спровоцировал ближневосточный конфликт. Цены на энергоносители существенно выросли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы защитить внутренний рынок и своих потребителей, правительство Словакии приняло постановление, которое разрешает автозаправочным станциям устанавливать более высокие цены на топливо для автомобилей с иностранными номерами. Так в северных районах, которые граничат с Польшей, автовладельцы из соседней страны буквально совершают налеты на словацкие заправки, уничтожая все запасы топлива.

Так как на польских АЗС его стоимость гораздо выше. Чтобы избежать угрозы дефицита власти Словакии разрешили ограничивать продажу бензина и дизеля иностранным водителям. Они могут помимо бака дополнительно приобрести не более 10 литров топлива. Ранее это уже сделала Венгрия. А немецкая полиция проверяет автомобили, возвращающиеся из Польши, на наличие чрезмерного количества канистр с бензином.