На экстренном заседании Совбез ООН в Нью-Йорке обсудили ситуацию в Алеппо

Новости США. В ООН состоялось экстренное заседание Совета Безопасности. Обсуждали ситуацию в сирийском Алеппо. Пытались найти виновного в нарушениях режима прекращения огня. Но диалога не получилось.

В знак протеста представители Великобритании, США и Франции покинули зал в момент выступления постоянного представителя Сирии. По их утверждению, последний не заинтересован в прекращении конфликта.

В свою очередь Генеральный секретарь ООН по Сирии потребовал прекратить насилие, объявить гуманитарную паузу на 48 часов и провести медицинскую эвакуацию. И это не случайно: на днях армия Сирии освободила Хандарат - первый за два года район на востоке Алеппо. Сейчас там идут бои, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.