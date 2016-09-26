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На экстренном заседании Совбез ООН в Нью-Йорке обсудили ситуацию в Алеппо

26 сентября 2016 07:12
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Новости США. В ООН состоялось экстренное заседание Совета Безопасности. Обсуждали ситуацию в сирийском Алеппо. Пытались найти виновного в нарушениях режима прекращения огня. Но диалога не получилось.

В знак протеста представители Великобритании, США и Франции покинули зал в момент выступления постоянного представителя Сирии. По их утверждению, последний не заинтересован в прекращении конфликта.

В свою очередь Генеральный секретарь ООН по Сирии потребовал прекратить насилие, объявить гуманитарную паузу на 48 часов и провести медицинскую эвакуацию. И это не случайно: на днях армия Сирии освободила Хандарат - первый за два года район на востоке Алеппо. Сейчас там идут бои, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# заседание ООН # Сирия

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