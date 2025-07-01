США сняли ряд санкций с Сирии. Указ вступает в силу 1 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет об ограничениях, действовавших в отношении Дамаска с 2004 года. В частности, меры подразумевают ослабление экспортного контроля над некоторыми товарами и отмену ограничений на оказание стране иностранной помощи. Кроме того, указ предписывает пересмотреть статус Сирии как государства – спонсора терроризма. Цель этого шага – поддержать восстановление сирийской экономики, инфраструктуры и финансовой системы.