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В российских школах отменят звонки?

24 августа 2026 09:31
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В российских школах отменят звонки?-0

В Российских школах с 1 сентября будет продолжен проект «Мелодии вместо звонков», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Традиционные звонки в течение учебного года должны будут замениться фрагментами известных произведений современных и советских авторов.

Проект должен охватить все регионы России, отметили в ведомстве. Каждый месяц будет посвящен какой-то памятной дате, в связи с которой и будут подбираться мелодии. Так, в сентябре в учебных заведениях будут звучать песни о школе.

На низком старте – более 2,5 тыс. белорусских школ готовятся к 1 сентября

Фото: pixabay

# Россия # школа

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