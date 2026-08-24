В российских школах отменят звонки?

В Российских школах с 1 сентября будет продолжен проект «Мелодии вместо звонков», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Традиционные звонки в течение учебного года должны будут замениться фрагментами известных произведений современных и советских авторов.

Проект должен охватить все регионы России, отметили в ведомстве. Каждый месяц будет посвящен какой-то памятной дате, в связи с которой и будут подбираться мелодии. Так, в сентябре в учебных заведениях будут звучать песни о школе.

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